، "حقوق الإنسان": على كل صاحب عمل تأهيل وتدريب عماله السعوديين ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحسينًا لمستواهم بهدف إحلالهم تدريجيًا في الأعمال التي يقوم بها غيرهم

شددت هيئة حقوق الإنسان على ضرورة أن يقوم كل صاحب عمل بإعداد عماله السعوديين، وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها، بهدف إحلالهم تدريجيًا في الأعمال التي يقوم بها غير السعوديين.

وقالت "الهيئة": على كل صاحب عمل يشغل 50 عاملاً فأكثر أن يؤهل أو يدرب على أعماله من عماله السعوديين ما لا يقل عن 12% من مجموع عماله سنويًا، ويدخل ضمن هذه النسبة العمال السعوديون الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة.

وأضافت: يجب أن يشتمل برنامج التدريب على القواعد والشروط التي تتبع في التدريب، ومدته وعدد ساعاته والبرامج التدريبية النظرية والعملية، وطريقة الاختبار والشهادات التي تمنح في هذا الشأن.هيئة حقوق الإنسان