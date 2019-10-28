- 1/3
- 2/3
- 3/3
في الكويت، سجّل شاب قضية فعل فاضح بحق فتاة لا يعرفها؛ اتهمها بعمل حركة مُخلة بالآداب، بسبب خلافٍ مروري حصل بينهما.
وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، توجّه الشاب إلى أحد المخافر الكائنة في محافظة حولي، وطلب تسجيل قضية ضدّ فتاة لا يعرفها، وذكر في شكواه أنه اختلف معها على أولوية المرور، لكنها فاجأته عندما لاحقته في الشارع وأساءت إليه بعمل حركات فاضحة خدشت حياءه ثم هربت.
وقال مصدر أمني إن الشاكي قدّم بيانات مركبة المتهمة، وسُجلت بحقها قضية فعل فاضح، وجارٍ استدعاؤها للتحقيق.الكويت فعل فاضح
الكويت .. شاب يشتكي فتاة: خدشت حيائي بفعل فاضحصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-28
في الكويت، سجّل شاب قضية فعل فاضح بحق فتاة لا يعرفها؛ اتهمها بعمل حركة مُخلة بالآداب، بسبب خلافٍ مروري حصل بينهما.
وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، توجّه الشاب إلى أحد المخافر الكائنة في محافظة حولي، وطلب تسجيل قضية ضدّ فتاة لا يعرفها، وذكر في شكواه أنه اختلف معها على أولوية المرور، لكنها فاجأته عندما لاحقته في الشارع وأساءت إليه بعمل حركات فاضحة خدشت حياءه ثم هربت.
وقال مصدر أمني إن الشاكي قدّم بيانات مركبة المتهمة، وسُجلت بحقها قضية فعل فاضح، وجارٍ استدعاؤها للتحقيق.
28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
10:49 AM
قال: الواقعة كانت بسبب خلاف مروري .. أنا لا أعرفها
في الكويت، سجّل شاب قضية فعل فاضح بحق فتاة لا يعرفها؛ اتهمها بعمل حركة مُخلة بالآداب، بسبب خلافٍ مروري حصل بينهما.
وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، توجّه الشاب إلى أحد المخافر الكائنة في محافظة حولي، وطلب تسجيل قضية ضدّ فتاة لا يعرفها، وذكر في شكواه أنه اختلف معها على أولوية المرور، لكنها فاجأته عندما لاحقته في الشارع وأساءت إليه بعمل حركات فاضحة خدشت حياءه ثم هربت.
وقال مصدر أمني إن الشاكي قدّم بيانات مركبة المتهمة، وسُجلت بحقها قضية فعل فاضح، وجارٍ استدعاؤها للتحقيق.
، الكويت .. شاب يشتكي فتاة: خدشت حيائي بفعل فاضح ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت .. شاب يشتكي فتاة: خدشت حيائي بفعل فاضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.