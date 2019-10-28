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اقتحمت، صباح اليوم الاثنين، سيارة مسرعة منزلاً بإحدى العمائر السكنية بحي الصفا بجدة، حيث فوجئ سكان العمارة بصوت اصطدام المركبة واقتحامها إحدى الشقق، وإلحاقها أضراراً بالغة فيها، فيما أنقذت العناية الإلهية سكانها ومرتادي الطريق من الحادثة.
وتفصيلاً، وقع الحادث صباح اليوم الاثنين، وكان عبارة عن اصطدام مركبة يقودها شخص بسرعة جنونية انحرفت منه لترتفع عالياً بعد اصطدامها بسيارة متوقفة، وتقتحم إحدى الشقق السكنية وتلحق أضراراً بالغة في الشقة، وأيضاً تعرض المركبة لتلفيات كبيرة، وباشر الحادثة الجهات المعنية من مرور جدة والهلال الأحمر، وفتحت تحقيقها في معرفة أسباب الحادثة الغريبة.
سيارة مسرعة العمائر السكنية جدة
28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441 02:36 PM
كانت بسرعة جنونية.. والعناية الإلهية أنقذت السكان ومرتادي الطريقشاهد ما حدث بجدة.. سيارة مسرعة تدخل منزلاً ولكن من الجدار!
اقتحمت، صباح اليوم الاثنين، سيارة مسرعة منزلاً بإحدى العمائر السكنية بحي الصفا بجدة، حيث فوجئ سكان العمارة بصوت اصطدام المركبة واقتحامها إحدى الشقق، وإلحاقها أضراراً بالغة فيها، فيما أنقذت العناية الإلهية سكانها ومرتادي الطريق من الحادثة.
وتفصيلاً، وقع الحادث صباح اليوم الاثنين، وكان عبارة عن اصطدام مركبة يقودها شخص بسرعة جنونية انحرفت منه لترتفع عالياً بعد اصطدامها بسيارة متوقفة، وتقتحم إحدى الشقق السكنية وتلحق أضراراً بالغة في الشقة، وأيضاً تعرض المركبة لتلفيات كبيرة، وباشر الحادثة الجهات المعنية من مرور جدة والهلال الأحمر، وفتحت تحقيقها في معرفة أسباب الحادثة الغريبة.
، شاهد ما حدث بجدة.. سيارة مسرعة تدخل منزلاً ولكن من الجدار! ،
المصدر : الخليج 365
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