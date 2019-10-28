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صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بأن حكومة المملكة العربية السعودية تابعت إعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب عن نجاح جهود ملاحقة قائد تنظيم "داعش" الإرهابي أبوبكر البغدادي والقضاء عليه.
وأضاف المصدر أن حكومة المملكة تثمن جهود الإدارة الأمريكية الكبيرة في ملاحقة أعضاء هذا التنظيم الإرهابي الخطير الذي عمل على تشويه الصورة الحقيقية للإسلام والمسلمين حول العالم وارتكاب فظائع وجرائم تتنافى مع أبسط القيم الإنسانية في العديد من الدول ومن بينها المملكة.
وأكد المصدر أن حكومة المملكة مستمرة في جهودها الحثيثة مع حلفائها وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه والتصدي لفكره الإجرامي الخطير.المملكة العربية السعودية وزارة الخارجية مقتل أبو بكر البغدادي تنظيم داعش الإرهابي
28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441 02:22 PM
أكد أن هذا التنظيم الإرهابي عمل على تشويه الصورة الحقيقية للإسلام والمسلمين
صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بأن حكومة المملكة العربية السعودية تابعت إعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب عن نجاح جهود ملاحقة قائد تنظيم "داعش" الإرهابي أبوبكر البغدادي والقضاء عليه.
وأضاف المصدر أن حكومة المملكة تثمن جهود الإدارة الأمريكية الكبيرة في ملاحقة أعضاء هذا التنظيم الإرهابي الخطير الذي عمل على تشويه الصورة الحقيقية للإسلام والمسلمين حول العالم وارتكاب فظائع وجرائم تتنافى مع أبسط القيم الإنسانية في العديد من الدول ومن بينها المملكة.
وأكد المصدر أن حكومة المملكة مستمرة في جهودها الحثيثة مع حلفائها وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه والتصدي لفكره الإجرامي الخطير.
، مصدر مسؤول: المملكة تثمن الجهود الأمريكية في القضاء على قائد تنظيم داعش ،
المصدر : الخليج 365
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