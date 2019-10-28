القنوات الرسمية للتواصل مع برنامج حساب المواطن 1441

برنامج حساب المواطن من البرامج التي تتيح للمواطنين السعوديين إمكانية التواصل مع الدعم الفني، وذلك عن طريق الاتصال بشكل مجاني من خلال الرقم المباشر للبرنامج، كما يمكن التواصل أيضاً عبر القنوات الرسمية الخاصة باستقبال الاستفسارات والشكاوي طوال اليوم، حيث يوجد عدد من الحسابات الرسمية الخاصة بالدعم الفني لحساب المواطن.

حساب المواطن السعودي يمتلك عدد من القنوات الرسمية كي يتمكن أي مواطن أو مواطنة من التواصل مع الدعم الفني وذلك من خلال رقم التليفون الخاص بحساب المواطن أو عن طريق الاتصال بالرقم المجاني، كما يوجد أيضاً خدمة صوتك مسموع الإلكترونية وذلك من أجل تحقيق أقصى استفادة ورفع جودة الخدمة المُقدمة للمواطنين، حيث أن هذه الخدمة هدفها هو دراسة طلب المستفيدين والإشراف عليه ومتابعته.

رقم حساب المواطن

كما أن هذه القنوات هي توصيل كل المعلومات الصحيحة حول البرنامج وهي تقوم باستقبال الطلبات والشكاوي والاستفسارات الخاصة بالمستفيدين، كما يمكن التواصل بشكل مباشر من خلال الاتصال على رقم 19912 ابتداءً من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساءً.، كما أن صفحة حساب المواطن الرسمية على تويتر أصبحت المصدر الأساسي في الحصول على المعلومات، والمواعيد والأرقام الخاصة ببرنامج الدعم.

طرق التواصل مع برنامج حساب المواطن

عن طريق الاتصال بالرقم 19912 مجاناً، أو من خلال خدمة العملاء كل يوم ما عدا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع وذلك بداية من الساعة واحدة مساءً وحتى الحادية عشر مساءً، أو تسجيل الدخول على بوابة حساب المواطن طوال اليوم، وإما عن طريق خدمة صوتك مسموع وهذه الخدمة متاحة خلال 24 ساعة.