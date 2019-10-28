دولة عربية تحتل المرتبة الرابعة عالمياً في سرعة الإنترنت

نشر موقع أوكلا Ookla الشركة الرائدة عالمياً لاختبار البيانات وتحليل سرعة الانترنت، بيانات شهر سبتمبر/أيلول الماضي توضح فيها قائمة الدول التي نجحت في اختبار سرعة الانترنت عبر شبكات الهاتف المحمول.

وحصدت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الرابعة عالمياً من أصل 175 دولة في اختبار سرعة الانترنت من موقع أوكلا، حيث تكون هذه المقارنة كل شهر وتأتي بيانات المؤشر من مئات الملايين من الاختبارات التي أجراها اشخاص شهرياً.

ويبلغ متوسط سرعة التنزيل العالمية 29.50 ميجابت في الثانية، بينما تبلغ سرعة التحميل 11.34 ميجابت في الثانية، ووفقًا للمؤشر، فإن متوسط سرعة التنزيل في دولة الإمارات يبلغ 65.38 ميجابت في الثانية، بينما تبلغ سرعة التحميل 20.57 ميجابت في الثانية.

وجاءت دولة كوريا الجنوبية في المرتبة الأولى، حيث يبلغ متوسط سرعة التنزيل 95.11 ميجابت في الثانية، بينما تبلغ سرعة التحميل 17.55 ميجابت في الثانية.

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وعند مقارنتها بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، فإن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة 25 عالميًا مع سرعة تنزيل تصل إلى 44.12 ميجابت في الثانية، في حين تراجعت سلطنة عُمان لتحتل المرتبة 35 عالميًا مع سرعة تنزيل تبلغ 38.93 ميجابت في الثانية.

بينما جاءت دولة الكويت في المرتبة 36 عالميًا مع سرعة تنزيل 38 ميجابت في الثانية، وظلت البحرين ثابتة في المرتبة 58 عالميًا مع سرعة تنزيل 30.34 ميجابت في الثانية، وفقاً لموقع عالم التقنية.

وتحتل دولة الإمارات المرتبة 31 عالميًا فيما يتعلق بالإنترنت العريض النطاق الثابت، بمتوسط سرعة تنزيل يبلغ 86.85 ميجابت في الثانية، بينما يبلغ متوسط سرعة التحميل 34.40 ميجابت في الثانية، لكنها احتلت المرتبة الأولى في تغلغل الألياف الضوئية (FTTH) عالميًا للعام الثالث على التوالي.