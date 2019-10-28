مقيمة تعرض رشوة على رجل أمن بالمسجد الحرام

كرمت قيادة القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، أحد منسوبيها؛ لرفضه قبول رشوة من مقيمة بصورة غير نظامية مقابل إطلاق سراحها.
ووجه مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد بدر بن سعود، خطاباً قدم فيه شكره للعريف أحمد بن جميل يتيمي على موقفه.
وعبر العميد بدر بن سعود عن تقديره لالتزام العريف يتيمي بالأنظمة والتعليمات، وعدم قبوله تلك الرشوة.
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