في واقعة مروعة.. فتاة تتلقى 20 طعنة بمكة.. ومفاجأة بشأن الفاعل

ألقت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة القبض على مواطن في العقد الخامس من عمره، وذلك بعد إقدامه على طعن ابنته العشرينية بحي الزايدي بمكة المكرمة.

وفي التفاصيل، بحسب “الوطن” ، تلقت عمليات الهلال الأحمر بلاغا من مواطن، يفيد بتعرض ابنته لاعتداء جسدي، وبعد الكشف والمعاينة على الضحية؛ تبين تعرضها لطعنات في أنحاء متفرقة من جسدها بمقدار عشرين طعنة.

وعلى الفور مررت عمليات الهلال الأحمر، بلاغا للدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة، والتي باشرت الحالة، وبعد مواجهة الأب اعترف بجنايته تجاه الابنة، التي جرى نقلها لمستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر.

وأوضحت المصادر أن الفتاة مازالت تلازم السرير الأبيض، بالعناية المركزة بالمستشفى وأن وضعها الصحي مستقر، وتتلقى العلاج اللازم.