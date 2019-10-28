وفاة 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين.. الدفاع المدني يكشف تفاصيل الخسائر التي سببتها أمطار حفر الباطن

أسفرت أمطار حفر الباطن، عن ١١ إصابة، و٧ وفيات، وإخلاء ١٦ شخصاً، وتم تلقي ١١٧٦ بلاغاً باشر منها (٤) حالات احتجاز لأشخاص، واحتجاز مركبة واحدة.كشفت مديرية الدفاع المدني بالشرقية.

ووفقاً لـ”سبق”، أوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني، أنه بناءً على ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تنبيهات عن استمرار الحالة وهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتأثيرات من نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وشبه انعدام للرؤية على محافظات: الخفجي وحفر الباطن والقرية العليا والتي بدأت منذ الساعة السابعة صباحاً من الجمعة ٢٧ / ٠٢ / ١٤٤١ هـ، حتى الساعة التاسعة مساء يوم الأحد ١٤٤١/٠٢/٢٨ هـ.

وقال إن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة حفر الباطن تلقى عدداً من البلاغات وكانت على النحو التالي (١١٧٦) بلاغاً باشر منها (٤) حالات احتجاز لأشخاص واحتجاز مركبة واحدة، ونتج عن الحالة المطرية عدد (١١) اصابة وعدد (٧) وفيات واخلاء عدد (١٦) شخصاً وإيواء عدد (٧) أشخاص وتضرر عدد (٤٠) مركبة وعدد (٣) منازل.