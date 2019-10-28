المسند يكشف تفاصيل جديدة بشأن إعصار كيار.. ويتوقع حالة الطقس في عدة مناطق بالمملكة

أوضح الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، أن إعصار كيار لايزال في الدرجة الرابعة، متوقعا انخفاضاً ملموساً في درجات الحرارة اعتباراً من يوم الخميس.

وقال المسند؛ صباح اليوم، عبر حسابه في “تويتر”: الرطوبة الآن 06:00 (ص) في كل من القصيم الحدود الشمالية، ودرجة الحرارة الصغرى فجر اليوم في طريف وحائل والجوف 14 درجة مئوية.

وتوقع أن تنخفض درجة الحرارة وبشكل محسوس بدءاً من يوم الخميس في الوسط والشرق.

وأضاف: لا يزال إعصار كيار في الدرجة 4 (سوبر إعصار)، بسرعة دورانية بلغت 240كم /سا، وسرعة الهبات 296كم/سا، مسبّباً أمواجاً بحرية بارتفاع 14م، ومتوقع أن يبقى في فئته الرابعة حتى يوم الأربعاء، ويواصل زحفه ناحية الشمال الغربي.