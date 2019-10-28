احتجاز 3 سعوديين في الكويت.. اعتدوا على عسكري بمنفذ السالمي

احتجزت السلطات الكويتية 3 سعوديين، عقب مشادة نشبت بينهم وبين أحد موظفي منفذ السالمي البرّي، تطورت إلى طعنه بآلة حادة.

ووفقًا لـ«الراي» الكويتية، فإنَّ السعوديين الثلاثة وهم شابان وحدث، تعدَّيَا على موظف عام بعد قيامهم بطعن عسكري في أمن المنافذ البرية بآلة حادة، عقب نشوب خلاف أثناء دخولهم الكويت عبر منفذ السالمي البرّي.

وأضاف مصدر أمني، أنَّ مركبة كانت قادمة من المملكة باتجاه الكويت، وعلى متنها 3 أشخاص أعمارهم (16و17 و19 عامًا)، وأثناء التدقيق في أوراقهم وقع خلاف بينهم وبين عسكري في أمن المنافذ، تطور لاحقًا إلى اعتداء بالضرب، وأخرج أحدهم آلة حادة وطعن بها العسكري، ما أسفر عن إصابته بجرح في ذراعه.

وأوضح المصدر، أنَّ عناصر الأمن في المنفذ تمكنوا من السيطرة على الشبان الثلاثة، بعد محاولتهم الهرب، وتمَّت إحالتهم إلى مخفر تيماء، وسجَّلت بحقهم قضية اعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله، وتمَّ احتجازهم على ذمة القضية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.