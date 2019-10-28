تسرُّب غاز في كلية العلوم بجامعة القصيم.. والجامعة للطلاب: غادروا المبنى

تباشر فرق الدفاع المدني بمدينة بريدة حادث تسرُّب غاز في معمل بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة القصيم، وتواصلت «عاجل» مع المتحدث الإعلامي بالدفاع المدني بالقصيم العقيد إبراهيم أبالخيل، وأفاد أنَّه ماتزال الفرق بالموقع، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقًا.

ومن جهة أخرى طلبت الجامعة من الطلاب بالخروج عاجلًا من مبنى الكلية التي حدث بها تسريب الغاز؛ احترازًا لأي مكروه.