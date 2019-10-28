شدَّد الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، على ضرورة إجراء مسح عام لمحافظة حفر الباطن والمراكز التابعة، خاصةً في الأماكن البعيدة عن المدن، بعد السحابة العملاقة التي أثّرت عليها.
وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال الحصيني: هذه السحابة وقعها على الأرض هائل من سيول وكبر حبات برد ورياح عاصفة، وهي تذكّرنا بما حدث في الخفجي١٩٨٢م.
وأضاف الحصيني: عام ١٩٨٢ميلادي اكتسح إعصار من نوع تورنيدو محافظة الخفجي وخلف الكثير من الدمار والأضرار في الممتلكات و الأرواح، وبقيت ذكرى هذا اليوم عالقة في أذهان من عاصره.
وأمس الأحد، وقف محافظ حفر الباطن على الآثار الناجمة عن هطول الأمطار وزخّات البَرَد الكثيفة التي شهدتها المحافظة.
وتفقد محافظ حفر الباطن، شعيب فليج، تصريف مياه الأمطار هناك، ومدى فاعلية قنوات تصريف السيول، وتجول في عددٍ من الشوارع الرئيسية بالمحافظة.
وأكّد محافظ حفر الباطن، أهمية التعاون بين الجهات كافة؛ لإنجاح خطة الطوارئ الخاصة بالسيول والأمطار لهذا العام، ومضاعفة الجهود، ورفع مستوى الاستعداد، والتنسيق بين الجهات لتقديم الخدمات التي يتطلع إليها المواطنون والمقيمون بالمحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو والصور.. تجنبًا لتكرار آثار الخفجي.. الحصيني يطالب بـ«مسح عام» لحفر الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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