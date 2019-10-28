توجيه جديد من أمير عسير بشأن لائحة الذوق العام

وجَّه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، اليوم الإثنين، بعقد ورش تعريفية بجميع المدن بالمنطقة؛ للتعريف بلائحة الذوق العام.

وأوضحت إمارة عسير- عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر- أنه تنفيذًا لتوجيهات قيادة البلاد، فإن الأمير تركي بن طلال، وجَّه بتنظيم ورش تعريفية متزامنة عن لائحة الذوق العام في كل مدن عسير، وقطاعاتها الأمنية والتعليمية والخدمية والخاصة؛ تزامنًا مع البدء في تطبيق اللائحة.

وكان وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، قد أصدر الضوابط الخاصة بتطبيق لائحة الذوق العام، التي دخلت حيز النفاذ في المملكة يوم 28 سبتمبر الماضي.

وحدَّدت لائحة الذوق العام 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية، أقلها 50 ريالًا وأعلاها 3000 ريال، ‏‎وتشمل المخالفات المنصوص عليها في اللائحة: ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة، أو الملابس الداخلية وثياب النوم، أو تلك التي تحمل عبارات أو صورًا أو أشكالًا تخدش الحياء، أو ذات رمزية عنصرية، أو تسهم في إثارة النعرات، أو تروِّج للإباحية وتعاطي الممنوعات.

وكذلك وضع الملصقات وتوزيع المنشورات التجارية في الأماكن العامة دون ترخيص، وإشعال النار في الحدائق والأماكن العامة في غير الأماكن المسموح بها، والتلفظ بقول أو الإتيان بفعل فيه إيذاء، أو إخافة لمرتادي الأماكن العامة أو تعريضهم للخطر، وتخطي طوابير الانتظار بالأماكن العامة لغير الحالات المستثناة، التي تحددها الجهة المعنية، إضافة إلى استخدام الإضاءة المؤذية كالليزر، وما في حكمها؛ بما يؤذي أو يضر مرتاديها، أو يؤدي إلى إخافتهم أو يعرضهم للخطر، كما تم تصنيف تصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم، أو تصوير الحوادث الجنائية أو المرورية أو العرضية؛ دون الحصول على إذن أطرافها بمخالفة من مخالفات الذوق العام، التي تستدعي على مرتكبيها الغرابة المالية، وحذف وإلغاء ما التقطوه من صور.