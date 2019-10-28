مساهمو شركة «البحري» على موعد مع أخبار سارة يوم الخميس المقبل

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، اليوم، عن تفاصيل توزيع الأرباح عن النصف الأول للعام المالي 2019.

وقالت «البحري»، في بيان لها نشر على موقع «تداول»: إنها ستبدأ في صرف أرباح المساهمين عن النصف الأول للعام المالي الحالي اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2019.

وأضافت الشركة، في بيانها، أنَّ عملية التوزيعات ستتم عن طريق بنك الرياض، وذلك بواقع نصف ريال لكل سهم، علمًا بأنَّ أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم الأحد الموافق 13 أكتوبر الجاري.

وأشارت الشركة إلى أنَّها ستودِّع الأرباح مباشرة للمساهمين الذين لديهم محافظ استثمارية مربوطة بحساب بنكي فعَّال لدى أحد البنوك المحلية.

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وأوضحت، أنَّه بالنسبة للمساهمين الذين لديهم محافظ استثمارية مربوطة بحسابات بنكية لا تقبل التحويل، والذين لديهم شهادات أسهم، عليهم مراجعة أحد فروع بنك الرياض مصطحبين الهوية لتسلم أرباحهم من البنك مباشرة.

وقرَّر مجلس إدارة الشركة، يوم 29 سبتمبر الماضي، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2019، بواقع نصف ريال (50 هللة) للسهم.

وانخفضت أرباح الشركة بنحو 27.1% خلال النصف الأول من عام 2019 إلى 224.9 مليون ريال، مقابل 308.54 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2018.