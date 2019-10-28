القيادة تُهنئ الرئيس التركي بذكرى يوم الجمهورية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية لتهنئة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية، وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس التركي، ولحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
كما أرسل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس التركي، بهذه المناسبة، وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس التركي، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
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