مجلس الشورى يوافق على مذكرات تفاهم في النقل البحري مع العراق

وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق، للتعاون في مجال النقل البحري.
كما وافق -خلال جلسته العادية الثالثة والستين، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ- على مشروع مذكرة تفاهم لتنظيم عملية نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية بين وزارتي النقل في المملكة والعراق.
وأيضًا، وافق الشورى على مشروع اتفاقية بين المملكة والعراق حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
وخلال الجلسة، وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية في المملكة والمعهد الكوري للتنمية بجمهورية كوريا.
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