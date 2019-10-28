الأرصاد: طقس غائم جزئي على «موسم الرياض».. اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها بشأن طقس- اليوم الإثنين- بموسم الرياض.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشارت «هيئة الأرصاد، إلى أنَّ طقس موسم الرياض غائم جزئي، والرياح جنوبية/ جنوبية شرقية بسرعة 9 كم- ساعة، ودرجة الحرارة الكبرى 35 درجة، والصغرى 19 درجة، وأوضحت الهيئة، أنَّ نسبة الرطوبة ستكون 18%.

وفي تقريرها عن طقس، اليوم الإثنين، توقَّعت «هيئة الأرصاد» استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشمالية الشرقية للمملكة.

وأشارت هيئة الأرصاد- في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني- إلى استمرار توقعها بتكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير.

وأضافت الهيئة، أن نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من وسط المملكة وشرقها.

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وتوقَّعت هيئة الأرصاد تكوّن الضباب، خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق المملكة وشمالها.

ووفق «هيئة الأرصاد»، تُسجل كلٌ من «مكة المكرمة، الدمام، جازان، والأحساء» أعلى درجات الحرارة بـ37 درجة، فيما تكون أدنى درجات الحرارة من نصيب أبها بـ13 درجة.

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فأوضحت الهيئة، أن حركة رياحه السطحية تكون جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف، وحالته متوسط الموج.