بالفيديو.. أول رحلة للخطوط الكويتية تصل مطار الأمير نايف الدولي بالقصيم

وصلت، ظهر اليوم الإثنين، أول طائرة للخطوط الجوية الكويتية مطار الأمير نايف الدولي بمنطقة القصيم، وذلك عقب تسيير رحلات مباشرة بين الكويت والقصيم.

وكان مطار الأمير نايف الدولي، قد أعلن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه ستصل قبل ظهر اليوم الإثنين، أول رحلة من الكويت إلى القصيم.

وأعلنت الخطوط الجوية الكويتية، في منتصف يوليو الماضي، تسيير رحلات مباشرة إلى منطقة القصيم؛ بداية من شهر أكتوبر 2019، وذلك بمعدل 3 رحلات أسبوعيًا.

وأوضحت الخطوط الجوية الكويتية- عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر- أنه وبعد عمل الدراسات التشغيلية اللازمة لخط القصيم، وحرصًا منها على تلبية جميع متطلبات ركابها الكرام، فإن الخطوط الجوية الكويتية بصدد إنهاء كل الإجراءات اللازمة لتشغيل خط القصيم؛ اعتبارًا من الجدول الشتوي المقبل في أواخر أكتوبر المقبل، وبمعدل ثلاث رحلات أسبوعيًا.

وقدَّمت الخطوط الكويتية الشكر لسلطات المملكة العربية السعودية، على تعاونها الدائم في تلبية الطلبات التشغيلية، وكذلك سلطات الطيران المدني الكويتي، التي تقوم الخطوط الجوية الكويتية؛ بالتنسيق معهم لأخذ الموافقات اللازمة للجدول الشتوي 2019/2020.