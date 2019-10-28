بالصور.. «الدفاع المدني» يعلن خسائر الحالة الجوية بحفر الباطن: 7 وفيات و11 إصابة

أعلن الدفاع المدني، اليوم الاثنين، إحصائية بخسائر الحالة الجوية التي ضربت محافظة حفر الباطن أمس الأحد، مشيرًا إلى أنها أسفرت عن 7 وفيات و11 حالة إصابة، وذكر الدفاع المدني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر، أنَّ مدني حفر الباطن تلقَّى خلال الحالة المطرية 1176 بلاغاً، وباشر منها 4 حالات احتجاز لأشخاص، واحتجاز مركبة واحدة.

وأضاف مدني حفر الباطن، أنَّه نتج عن الحالة المطرية 7 وفيات و11 إصابة وإخلاء 16 شخصًا وإيواء 7 آخرين، وتضرّر 40 مركبة و3 منازل.

وكانت صحة حفر الباطن أوضحت أمس، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنَّ الخدمات الطبية لم تتأثر في مستشفى حفر الباطن المركزي، من جراء الحالة المطرية، موضحةً أنَّ الواجهة الزجاجية للمستشفى هي التي تضررت، مؤكدةً أنَّ وضع المنومين مطمئن ولا توجد إصابات.

وفي وقت لاحق أعلنت أنه تمَّ نقل 6 حالات مرضية إلى جهة آمنة بالمستشفى عقب تعرُّض أجزاء منه لأضرار.

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من جانبه، وقف محافظ حفر الباطن، الأمير منصور بن محمد بن سعد، أمس الأحد، على الآثار الناجمة عن العاصفة الجوية التاريخية والنادرة التي ضربت المحافظة.

واطمأنَّ محافظ حفر الباطن على سير العمل بمستشفى حفر الباطن المركزي، عقب الأضرار التي لحقت به جراء الأمطار، وكذلك الأعمال اليومية بالمستشفى من خلال منسوبيه وعلى الخدمات الصحية والعلاجية المقدّمة للمستفيدين سواء المراجعين أو المنوّمين، حاثًّا العاملين بالمستشفى على مضاعفة الجهود والتعاون في مثل هذه الظروف.