7 وفيات و11 إصابة و1176 بلاغا باشرها مدني حفر الباطن

تلقى الدفاع المدني في حفر الباطن‬⁩ خلال الحالة المطرية، 1176 بلاغاً، وباشر منها 4 حالات احتجاز لأشخاص، واحتجاز مركبة واحدة، ونتج عن الحالة المطرية 7 وفيات و11 إصابة وإخلاء 16 شخصًا وإيواء 7 أشخاص، وتضرر 40 مركبة و3 منازل.



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