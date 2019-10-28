

الجزائر 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واس

بدأ عدد من القضاة والنواب العامون في الجزائر إضراباً غير محدود للمطالبة باستقلالية القضاء، وإلغاء قرارات نقل وتحويل ثلاثة آلاف قاض.

وأعلنت النقابة الجزائرية للقضاة أن نسبة الاستجابة للنداء المتعلق بمقاطعة العمل القضائي قد بلغت في يومها الأول أمس نسبة 96 %.

ويعد إضراب القضاة في الجزائر بهذا الحجم سابقة في المجال القضائي في البلاد منذ عشرات السنين.

// انتهى //

13:30ت م

0063





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / القضاة الجزائريون يدخلون إضراباً غير محدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.