السعودية اليوم / السفير الثقفي يلتقي وزير تنسيق الشؤون البحرية والاستثمار الإندونيسي



جاكرتا 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام عابد الثقفي, اليوم, معالي وزير تنسيق الشؤون البحرية والاستثمار الإندونيسي لوهوت بانجيتان .

وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا التي تهم البلدين, وخاصة في مجال الاستثمار.

حضر اللقاء نائب السفير يحي القحطاني .

// انتهى //

13:21ت م

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