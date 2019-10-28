السعودية اليوم / بلدية بقيق تنذر 80 مستثمرا لمخالفاتهم اشتراطات العقود البلدية



الدمام 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واس

أنذرت بلدية محافظة بقيق ممثلة بإدارة تنمية الاستثمارات أكثر من 80 موقعاً استثمارياً، لتصحيح مخالفاتهم التعاقدية وسداد المتأخرات، وذلك ضمن الحملة التي أطلقتها البلدية على المواقع الاستثمارية المخالفة لبنود العقد، والمتعثرين عن السداد لأسواق النفع العام والمحلات التجارية ومواقع الاستثمار.

وأوضح رئيس البلدية المهندس فارس بن محمد آل عريج، أنه تم إشعار أصحاب جميع المواقع الاستثمارية على مدى أسبوع بإنذار أول وثاني ونهائي لمراجعة البلدية لتصحيح أوضاعهم، مشيراً إلى أن الحملة شملت أحواش للماشية ومنشآت تجارية، مؤكداً استمرار الحملة على جميع المنشآت الاستثمارية بالمنطقة الصناعية والتشاليح وأسواق النفع العام والمواقع الاستثمارية المتضمنة محطات وقود ومجمعات تجارية ومواقع الخدمية، حتى تحقيق أهدافها.

وأشار إلى أن البلدية قامت بتسهيل الإجراءات والاشتراطات العامة، وقامت بتوفير جميع الخدمات اللازمة لتهيئة المواقع الاستثمارية، وإزالة المخلفات والتشوهات البصرية.

ودعا المهندس آل عريج جميع المستثمرين إلى التقيد باشتراطات وبنود العقود المبرمة والالتزام بما جاء فيها، وذلك تفادياً لاتخاذ الإجراءات النظامية الموضحة بالعقود وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.

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13:14ت م

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