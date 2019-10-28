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الشورى يوجه عدة مطالبات لهيئة المواصفات لدعم المنتج المحلي
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجه مجلس الشورى، اليوم الاثنين، عدة مطالبات إلى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بتفعيل الرقابة على مدى اعتماد منفذي المشروعات الاستراتيجية على المنتجات المحلية أو المستوردة المقيسة.
وطالب الشورى هيئة المواصفات، بدراسة إنشاء إدارة للمخاطر مستقلة عن إدارة المراجعة الداخلية وتعمل على تحديد مستويات المخاطر المقبولة ومراقبة الأعمال التنفيذية عن هذه المستويات وتكون هذه الإدارة تحت إشراف لجنة المراجعة.
وفي السياق نفسه، ناشد المجلس، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”، هيئة المواصفات بتطوير أدواتها بشأن تطبيق المواصفات والمقاييس على المنتجات التي يتم تداولها من خلال أعمال التجارة الإلكترونية؛ فضلًا عن التنسيق مع المركز الوطني للتخصيص لزيادة المبادرات الخاصة بتخصيص عدد من أعمالها وبما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في هذه المجالات.
ودعا الشورى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس عند إعداد واعتماد المواصفات القياسية والجودة مراعاة متطلبات واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيق معايير الوصول الشامل.
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