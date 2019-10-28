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2019-10-28 كيف تحقق النجاح في أي عمل جديد؟.. أكاديمي يجيب متابعات الخليج 365 - الرياض أجاب الأكاديمي الدكتور سعد عطية الغامدي، على سؤال مهم عن طريقة تحقيق النجاح العملي والمهني في أي مهمة عمل جديدة. واستعرض الأكاديمي، عبر تغريدة له على حسابه الرسمي على “تويتر”، طريقة الوصول للنجاح عبر السعي وراء الإجابة على 5 أسئلة، قائلاً: “أمامك ٥ أسئلة حين تتولى عملاً جديداً: -كيف لي أن أضيف قيمة؟ Advertisements -كيف يُتوقّعُ مني أن أتصرّف؟ -من هو أكبر داعمٍ لي؟ -كيف لي أن أحقق مكاسبَ مبكرة؟ -ما هي المهارات التي يلزمني تطويرها لأحقّق تميزاً في هذا العمل؟”.







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