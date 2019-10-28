محامٍ لـ”المواطن”: هكذا يتم تعويض أصحاب المركبات المتضررة بحفر الباطن

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محامٍ لـ”متابعات الخليج 365”: هكذا يتم تعويض أصحاب المركبات المتضررة بحفر الباطن
متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفرالباطن
قال المحامي والمستشار القانوني محمد الحميداني: “إن تعويض أصحاب المركبات المتضررة في مواقف سيارات مستشفى حفر الباطن المركزي يتم من خلال التأمين أو من خلال تقرير من الدفاع المدني عن حجم الأضرار.
وأضاف في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“، أن التعويض يشمل شِقين الأول، من يملك تأميناً، وعليه أن يتوجه إلى شركة التأمين مباشرة، لأن لديهم في وثيقة التأمين بنداً ضد مخاطر السيول، والأصل أن الوثيقة تحدد مسؤولية المؤمن تجاه المؤمن له.
وأضاف الحميداني: “أما الشق الثاني من لا يملك تأميناً فعليه أن يأخذ تقريراً من الدفاع المدني ثم يتوجه للجنة الخاصة بالتعويض في الإمارة المشكلة من عدة جهات”.
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