السعودية | شون بول في بوليفارد الرياض الشهر المقبل

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شكرا لقرائتكم شون بول في بوليفارد الرياض الشهر المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - يحيي مغني الراب الجامايكي، شون بول، حفلة غنائية مساء الأربعاء 1 تشرين الثاني/نوفمبر على مسرح الفنان محمد عبده في بوليفارد الرياض، وذلك ضمن ليالي الرياض العالمية في موسم الرياض الأضخم في المنطقة.
ويملك شون بول سجلاً حافلاً في الموسيقى والغناء، كما سبق أن حققت ألبوماته جوائز عالمية، مثل "غرامي" لأفضل ألبوم "ريغاي" عام 2004، حيث باع أكثر من 6 ملايين نسخة.
وتعد هذه الليلة هي الثانية من ليالي الرياض العالمية بعد الحفلة التي جمعت الجاليتين الهندية والباكستانية، الجمعة الماضية، وأحياها المطرب راحت فتح علي والمغني عاطف أسلم وشهدت حضوراً كبيراً.
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