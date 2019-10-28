، "مدني بريدة" يباشر حادث تسرب غاز بجامعة القصيم ،

محمد بن مسعود - الدمام - تباشر فِرَق الدفاع المدني بمدينة بريدة، حادث تسرب غاز في معمل بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة القصيم، بعد إخلاء الكلية من الدارسين.

ولا تزال الفِرَق بالموقع، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقًا.مدني بريدة الدفاع المدني تسرب غاز جامعة القصيم