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وقف المدير الفني لنادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا، كحجر عثرة أمام الهلاليين في تذوق طعم النصر، في المباراتين اللتين قاد فيهما "العالمي" أمام "الزعيم".
وقاد فيتوريا مدرب النصر، فريقه لهزيمة الهلال للمرة الثانية على التوالي؛ حيث كانت الأولى في الموسم الماضي عندما فاز فريقه بثلاثة أهداف لهدف، وكان وقتها مدرب الزعيم هو المرواتي زوران ماميتش.
وفي المباراة الثانية نجح في قيادة فريقه للفوز على غريمه التقليدي الهلال بهدفين لهدف؛ علمًا بأن مدرب الزعيم الحالي هو الروماني رازفان لوتشيسكو؛ حيث رفع بهما النصر رصيده للنقطة الـ14 ولهم مباراة مؤجلة.
وكان "فيتوريا" قد نجح في إدارة مباراة الأمس بحنكة مميزة؛ حيث استغل خروج المهاجم الهلالي بافيتمبي غوميز لتحقيق الفوز.فيتوريا روي فيتوريا مدرب النصر النصر العالمي
"فيتوريا" مدرب "النصر" الذي استعصى على "الهلاليين"!محمد السيّد الخليج 365 2019-10-28
وقف المدير الفني لنادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا، كحجر عثرة أمام الهلاليين في تذوق طعم النصر، في المباراتين اللتين قاد فيهما "العالمي" أمام "الزعيم".
وقاد فيتوريا مدرب النصر، فريقه لهزيمة الهلال للمرة الثانية على التوالي؛ حيث كانت الأولى في الموسم الماضي عندما فاز فريقه بثلاثة أهداف لهدف، وكان وقتها مدرب الزعيم هو المرواتي زوران ماميتش.
وفي المباراة الثانية نجح في قيادة فريقه للفوز على غريمه التقليدي الهلال بهدفين لهدف؛ علمًا بأن مدرب الزعيم الحالي هو الروماني رازفان لوتشيسكو؛ حيث رفع بهما النصر رصيده للنقطة الـ14 ولهم مباراة مؤجلة.
وكان "فيتوريا" قد نجح في إدارة مباراة الأمس بحنكة مميزة؛ حيث استغل خروج المهاجم الهلالي بافيتمبي غوميز لتحقيق الفوز.
28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
11:37 AM
قاد الفريق في مباراتين نجح في الفوز بهما
وقف المدير الفني لنادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا، كحجر عثرة أمام الهلاليين في تذوق طعم النصر، في المباراتين اللتين قاد فيهما "العالمي" أمام "الزعيم".
وقاد فيتوريا مدرب النصر، فريقه لهزيمة الهلال للمرة الثانية على التوالي؛ حيث كانت الأولى في الموسم الماضي عندما فاز فريقه بثلاثة أهداف لهدف، وكان وقتها مدرب الزعيم هو المرواتي زوران ماميتش.
وفي المباراة الثانية نجح في قيادة فريقه للفوز على غريمه التقليدي الهلال بهدفين لهدف؛ علمًا بأن مدرب الزعيم الحالي هو الروماني رازفان لوتشيسكو؛ حيث رفع بهما النصر رصيده للنقطة الـ14 ولهم مباراة مؤجلة.
وكان "فيتوريا" قد نجح في إدارة مباراة الأمس بحنكة مميزة؛ حيث استغل خروج المهاجم الهلالي بافيتمبي غوميز لتحقيق الفوز.
، "فيتوريا" مدرب "النصر" الذي استعصى على "الهلاليين"! ،
المصدر : الخليج 365
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