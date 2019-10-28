، بالتعاون مع شرطة مكة.. "بناء الشخصية المعتدلة" بمعهد الفيصل للاعتدال ،

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نفّذ معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال، بالتعاون مع شرطة منطقة مكة المكرمة، محاضرة بعنوان "الاتصال وبناء الشخصية المعتدلة".
وهدفت المحاضرة إلى إكساب الحضور مهارات الاتصال وتنمية الحوار، والسعي لتطبيقها على أرض الواقع، واستخدام المهارات اللفظية والرمزية والجسدية في التعبير الصحيح عن الآراء ونقل المشاعر.
وتَضَمّنت مَحاور المحاضرة نشرَ مفهوم الاتصال، وأهمية العمل به وأنواعه وتطبيقاته، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش ونبذ التعصب والتطرف، وطرق التعامل مع الاتصال السلبي، وإتقان فن الاستماع المشكلات وطرق حلها.
بدأت المحاور بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والتعريف بالاتصال الذي كان يعمل به في حياته مع أصحابه وكل مَن لم يدخل الإسلام آنذاك، وكيف كان يرسل من مدرسة سمو أخلاقه رسائل اتصالية إيجابية يتم تدريسها والتعلم منها حتى اليوم.
جدير بالذكر أن هذا التعاون بين شرطة منطقة مكة المكرمة وجامعة الملك عبدالعزيز -ممثلة في معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال- جاء بعد توقيع مذكرة تعاون تنص على تعاون الباحثين والخبرات والفنيين في كل ما من شأنه تعزيز وتطوير العمل المشترك بين الطرفين.
ويأتي هذا التعاون لنقل وتبادل المعرفة والخبرة والمهارة من خلال تعزيز التعاون في مجالات التدريب على رأس العمل بين الطرفين، ومشاركة ذوي الاختصاص في إلقاء المحاضرات، وتنمية الموارد البشرية لكلا الطرفين، وتبادل الخبرات، وتنظيم المؤتمرات والندوات المشتركة.بناء الشخصية المعتدلة
28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441 12:29 PM
للتدريب على مهارات الاتصال اللفظية والرمزية والجسدية لتنمية الحوار
نفّذ معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال، بالتعاون مع شرطة منطقة مكة المكرمة، محاضرة بعنوان "الاتصال وبناء الشخصية المعتدلة".
وهدفت المحاضرة إلى إكساب الحضور مهارات الاتصال وتنمية الحوار، والسعي لتطبيقها على أرض الواقع، واستخدام المهارات اللفظية والرمزية والجسدية في التعبير الصحيح عن الآراء ونقل المشاعر.
وتَضَمّنت مَحاور المحاضرة نشرَ مفهوم الاتصال، وأهمية العمل به وأنواعه وتطبيقاته، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش ونبذ التعصب والتطرف، وطرق التعامل مع الاتصال السلبي، وإتقان فن الاستماع المشكلات وطرق حلها.
بدأت المحاور بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والتعريف بالاتصال الذي كان يعمل به في حياته مع أصحابه وكل مَن لم يدخل الإسلام آنذاك، وكيف كان يرسل من مدرسة سمو أخلاقه رسائل اتصالية إيجابية يتم تدريسها والتعلم منها حتى اليوم.
جدير بالذكر أن هذا التعاون بين شرطة منطقة مكة المكرمة وجامعة الملك عبدالعزيز -ممثلة في معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال- جاء بعد توقيع مذكرة تعاون تنص على تعاون الباحثين والخبرات والفنيين في كل ما من شأنه تعزيز وتطوير العمل المشترك بين الطرفين.
ويأتي هذا التعاون لنقل وتبادل المعرفة والخبرة والمهارة من خلال تعزيز التعاون في مجالات التدريب على رأس العمل بين الطرفين، ومشاركة ذوي الاختصاص في إلقاء المحاضرات، وتنمية الموارد البشرية لكلا الطرفين، وتبادل الخبرات، وتنظيم المؤتمرات والندوات المشتركة.
، بالتعاون مع شرطة مكة.. "بناء الشخصية المعتدلة" بمعهد الفيصل للاعتدال ،
المصدر : الخليج 365
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