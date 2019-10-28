، مكة.. حملة أمنية تُصادر أكثر من 5 آلاف كيلو لحوم وخضار ،

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صادرت شرطة وأمانة العاصمة المقدسة، أكثر من 5 آلاف كيلو جرام مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي، وضبطت أكثر من 30 عاملًا مخالفًا خلال حملة أمنية نفّذتها مساء أمس بسوق النكاسة وبمرافقة "الخليج 365".
وتفصيلًا، قادت شرطة العاصمة المقدسة، حملةً أمنيةً وقائية، وشارك فيها جهات حكومية ممثلة في دوريات الضبط الإداري، ودوريات من البحث الجنائي ومندوب من الدوريات الأمنية والمرور، ومندوبين من بلدية المسفلة الفرعية على حي النكاسة والمناطق المجاورة له مساء أمس الأحد.
وانطلقت الحملة بعد صلاة العشاء، وانتشرت الجهات الأمنية في محيط السوق، وتمكنت -بفضل الله- من ضبط ومصادرة كميات كبيرة من الخضروات والفواكه غير الصالحة للاستهلاك ومجهولة المصدر تُستخدم في ريها مياه ملوثة ومُضرة، وبلغت حمولة 3 قلابات وضاغط 3.5 طن سُلمت لمندوب الأمانة، ومصادرة كميات كبيرة من اللحوم والأسماك بلغت حوالى 500 كيلو فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وأسفر تطويق الموقع، عن ضبط 33 عاملًا من الباعة المخالفين، حاولوا الفرار من السوق، وتم إعداد محاضر الضبط، وسُلموا إلى مركز الإيواء بالشميسي.
حملة أمنية النكاسة أمانة العاصمة المقدسة
28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441 12:05 PM
نفّذتها شرطة العاصمة المقدسة وضبطت 33 عاملًا مخالفًامكة.. حملة أمنية تُصادر أكثر من 5 آلاف كيلو لحوم وخضار
صادرت شرطة وأمانة العاصمة المقدسة، أكثر من 5 آلاف كيلو جرام مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي، وضبطت أكثر من 30 عاملًا مخالفًا خلال حملة أمنية نفّذتها مساء أمس بسوق النكاسة وبمرافقة "الخليج 365".
وتفصيلًا، قادت شرطة العاصمة المقدسة، حملةً أمنيةً وقائية، وشارك فيها جهات حكومية ممثلة في دوريات الضبط الإداري، ودوريات من البحث الجنائي ومندوب من الدوريات الأمنية والمرور، ومندوبين من بلدية المسفلة الفرعية على حي النكاسة والمناطق المجاورة له مساء أمس الأحد.
وانطلقت الحملة بعد صلاة العشاء، وانتشرت الجهات الأمنية في محيط السوق، وتمكنت -بفضل الله- من ضبط ومصادرة كميات كبيرة من الخضروات والفواكه غير الصالحة للاستهلاك ومجهولة المصدر تُستخدم في ريها مياه ملوثة ومُضرة، وبلغت حمولة 3 قلابات وضاغط 3.5 طن سُلمت لمندوب الأمانة، ومصادرة كميات كبيرة من اللحوم والأسماك بلغت حوالى 500 كيلو فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وأسفر تطويق الموقع، عن ضبط 33 عاملًا من الباعة المخالفين، حاولوا الفرار من السوق، وتم إعداد محاضر الضبط، وسُلموا إلى مركز الإيواء بالشميسي.
، مكة.. حملة أمنية تُصادر أكثر من 5 آلاف كيلو لحوم وخضار ،
المصدر : الخليج 365
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