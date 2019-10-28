السعودية اليوم / الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف توزع أكثر من مليون مادة توعوية



الرياض 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واس

أصدرت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقريرها نصف السنوي لعام 1440هـ، الذي يبرز برامجها ومناشطها لكافة مناطق المملكة.

وأوضح التقرير أن عدد الجولات التوعوية بلغ (15503) جولات، فيما نفذت (1053) زيارة ألقيت فيها كلمات توجيهية وتوعوية.

واستهدفت الرئاسة العامة بالنشاط التوعوي أماكن التجمعات في الحدائق العامة والمتنزهات البرية بالمصلى المتنقل في (726) موقعًا بمختلف مناطق المملكة، حرصًا على إقامة الركن الثاني من أركان الإسلام جماعة، وحث المجتمع على الاهتمام بتأدية هذه الشعيرة العظيمة في وقتها، كما بلغ عدد المواد التوعوية الموزعة (4797) مادة في كافة الأماكن كالحدائق والمتنزهات وغيرها.

كما شاركت الرئاسة العامة بما يربو عن 400 معرض ما بين دائم ومتنقل واستقبلت فيها أكثر من مليون و297 ألف زائر، وضمت مطبوعات ومواد مرئية ومسموعة، كما تواجدت الحافلة التوعوية في (82) موقعًا وعرضت من خلال الشاشات الرقمية مواد توعوية تحث على القيم الإسلامية واللحمة الوطنية.

وتأتي هذه الجهود التوعوية والتوجيهية والوقائية لمواكبة التقنيات الحديثة والاحتياجات الاجتماعية بمتابعة من معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة وما رسمته رؤية المملكة 2030.

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12:42ت م

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