السعودية اليوم / تقنية الأحساء و"طاقات" يتعاونان لتأهيل الخريجين لسوق العمل



الأحساء 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واس

التقى وكيل الكلية التقنية بالأحساء لشؤون المتدربين غازي بن صالح العيد اليوم، بمدير العمليات بمركز "طاقات" الهفوف إبراهيم بن عبدالله الذكرالله, وذلك في مقر الكلية.

ويهدف اللقاء إلى تفعيل آلية التعاون بين الكلية التي تسعى لتخريج كوادر فنية وطنية على مستوى عال من التدريب التقني تكون قادرة على استيعاب منظومات التقنيات الحديثة, وإدارة مركز طاقات الهفوف التي تسعى لإيجاد فرصة وظيفية لتغيير حياة الباحثين عن العمل.

وتناول اللقاء عدة محاور، منها آلية التغذية العكسية في مخرجات آلية التعاون للطرفين، ومشاركة قائمة التخصصات التدريبية التي تقدمها الكلية في جميع المراحل (الدبلوم والبكالوريوس)، ومشاركة وتسويق دور الكلية في آلية دعم وتدريب الباحثين عن العمل بحسب متطلبات كل وظيفية، وتنظيم لقاءات وظيفية يديرها فريق مركز طاقات الهفوف بشكل دوري، وتنظيم أسبوع تهيئة الباحث عن العمل المقرر مع نهاية كل فصل تدريبي، إضافة إلى تنظيم دورات وورش عمل لإعداد وتهيئة الباحثين عن عمل وطرق اجتياز المقابلة الشخصية وإعداد السيرة الذاتية والتعريف بالثقافة العمالية.

// انتهى //

12:39ت م

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