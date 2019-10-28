السعودية اليوم / إنطلاق فعاليات برنامج "مهاراتي" بتعليم القويعية بمشاركة 60 طالباً



القويعية 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واس

دشن مدير التعليم بمحافظة القويعية عبدالله بن محمد الظافري أمس، انطلاق فعاليات البرنامج الوزاري "مهاراتي"، الذي تنظمه وزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة للنشاط الطلابي وتستضيفه إدارة تعليم القويعية ، ويستمر حتى الثالث من شهر ربيع الأول الجاري .

ونوه الظافري إلى أن اختيار القويعية كجهة مستضيفة لبرنامج مهارات الحياة "مهاراتي" محل فخر واعتزاز، مؤكداً أهمية البرنامج الذي يعنى بإكساب الطالب خبرات حية من خلال التعامل المباشر مع الأشخاص والظواهر الحياتية، مما يمنحهم القدرة على الدمج بين ما يتعلمه وما يواجهه خلال التفاعل مع واقع الحياة ، متمنيًا للوفود المشاركة طيب الإقامة في محافظة القويعية.

من جانبه أشاد مشرف عام البرامج والتدريب الطلابي بالوزارة عبداللطيف الشايع بحسن الاستقبال من إدارة تعليم القويعية واستعدادات التنظيم مقدمًا شكره لمدير التعليم، ولإدارة النشاط الطلابي على جهودهم كما شكر جميع الإدارات المشاركة في هذا المهرجان.

من جهته أفاد مشرف البرامج العامه والتدريب الطلابي بتعليم القويعية فوزان الفوزان أن برنامج مهاراتي يسهم في تنمية الشخصية المتزنة الصالحة من خلال مجموعة من المهارات الرئيسة للتفاعل الإيجابي مع الحياة لرعاية النمو الشخصي والمهني للطالب يتيح البرنامج للمشاركين اكتساب الخبرات والمهارات بدافعية كاملة في جو محبب وبيئة تعليمية مشجعة يسعى من خلالها إلى بناء مجموعة من المهارات الرئيسة للتفاعل الإيجابي مع الحياة ولرعاية النمو الشخصي والمهني للطالب وفق آلية محددة .

ويشمل البرنامج تنفيذ عددٍ من الحقائب التدريبية للمهارات الحياتية لسد فجوة الأداء بين الواقع والمأمول في مخرجات التعليم والإسهام في تدريب القيادات الطلابية، من خلال ورش تدريبية مكثفة بغية صناعة مدربين من هؤلاء الطلاب لهذه المهارات في مدارسهم ومناطقهم الأمر الذي يعزز لديه المواطنة الصالحة وتهيئته لسوق العمل وفق آلية محددة ومنهجية علمية تدرب المشاركين على جملة من البرامج النوعية من ضمنها فن إدارة الوقت، وفن الاتصال، ومهارات التفكير الإبداعي، والتخطيط الشخصي، والتحسين المستمر.

يذكر أن الإدارات المشاركة في برنامج مهارات الحياة هي : الرياض ، عسير، الحدود الشمالية ، القصيم ، حائل , الجوف ، الأحساء ، الخرج ، عنيزة ، حفر الباطن ، محايل عسير ، وادي الدواسر ، الزلفي ، الدوادمي ، البكيرية , الأفلاج ، الحوطة والحريق , شقراء , الرس ,عفيف , الغاط والإدارة المستضيفة تعليم القويعية ، وأن عدد المشاركين من الطلاب 60 طالبًا ، و 24 مشرفًا تربويًا

// انتهى //

12:13ت م

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