اقتصادي / انطلاق أولى دورات تأهيل منسوبي الاستثمار في القطاع البلدي في مجال التقييم العقاري



الرياض 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واس

عقدت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع الهيئة

وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج المكلف المهندس خالد بن محمد الدغيثر، أن الوزارة تهدف من خلال هذه الدورات إلى رفع كفاءة العاملين في مجال الاستثمار في القطاع البلدي بما سينعكس بإذن الله على رفع كفاءة ادارة العقارات البلدية والمساهمة في تنمية المدن, مبيناً أن هذه الدورة تأـي ضمن حزمة من الدورات المتخصصة في مجال التقييم العقاري المخطط عقدها في جميع مدن المملكة بهدف تأهيل العاملين في مجال الاستثمار في القطاع البلدي.

من جانبه أفاد الأمين العام لـ (تقييم) المهندس سلطان بن جريس الجريس، أن هذه الخطوة تأتي تعزيزاً للجهود التكاملية بين مختلف القطاعات، وامتداداً لتعاون الهيئة مع الجهات الحكومية من خلال تقديم دورات تدريبية متخصصة في مجال التقييم، بما يسهم في تأهيل وتطوير الكوادر الوطنيّة المتخصصة ويرفع مستوى المهنيّة لديها.

وتحتوي الدورة على ثلاثة مناهج تدريبية ( الإطار التنظيمي لمهنة التقييم العقاري في المملكة ومقدمة في معايير التقييم الدولية 101 )، و ( المبادئ الأساسية في التقييم العقاري 102 )، و ( الإجراءات الأساسية في التقييم العقاري 103 ).

وتتطرق هذه المناهج إلى نظام المقيمين المعتمدين واللائحة التنفيذية لفرع العقار وميثاق وآداب سلوك مهنة التقييم، إضافةً للتعاريف والإطار العام والمعايير العامة لمعايير التقييم الدولية، ومقدمة عن مبادئ التقييم والإحصاء والاقتصاد، ونظرة عامة لطرق وأساليب التقييم التي تستخدم في عمليات التقييم في الأسواق الحقيقة على أرض الواقع، كما يقدم موضوع المعلومات المرجعية وكتابة التقارير المعرفة اللازمة لمصادر المعلومات في مهنة وعملية التقييم وطرق كتابة التقارير الفعالة.

// انتهى //

12:06ت م

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الرياض 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسعقدت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم" أولى الدورات التدريبية لبرنامج تأهيل مقيّمي العقار في مدينة مكة المكرمة, وذلك لتأهيل منسوبي أمانة العاصمة المقدسة.وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج المكلف المهندس خالد بن محمد الدغيثر، أن الوزارة تهدف من خلال هذه الدورات إلى رفع كفاءة العاملين في مجال الاستثمار في القطاع البلدي بما سينعكس بإذن الله على رفع كفاءة ادارة العقارات البلدية والمساهمة في تنمية المدن, مبيناً أن هذه الدورة تأـي ضمن حزمة من الدورات المتخصصة في مجال التقييم العقاري المخطط عقدها في جميع مدن المملكة بهدف تأهيل العاملين في مجال الاستثمار في القطاع البلدي.من جانبه أفاد الأمين العام لـ (تقييم) المهندس سلطان بن جريس الجريس، أن هذه الخطوة تأتي تعزيزاً للجهود التكاملية بين مختلف القطاعات، وامتداداً لتعاون الهيئة مع الجهات الحكومية من خلال تقديم دورات تدريبية متخصصة في مجال التقييم، بما يسهم في تأهيل وتطوير الكوادر الوطنيّة المتخصصة ويرفع مستوى المهنيّة لديها.وتحتوي الدورة على ثلاثة مناهج تدريبية ( الإطار التنظيمي لمهنة التقييم العقاري في المملكة ومقدمة في معايير التقييم الدولية 101 )، و ( المبادئ الأساسية في التقييم العقاري 102 )، و ( الإجراءات الأساسية في التقييم العقاري 103 ).وتتطرق هذه المناهج إلى نظام المقيمين المعتمدين واللائحة التنفيذية لفرع العقار وميثاق وآداب سلوك مهنة التقييم، إضافةً للتعاريف والإطار العام والمعايير العامة لمعايير التقييم الدولية، ومقدمة عن مبادئ التقييم والإحصاء والاقتصاد، ونظرة عامة لطرق وأساليب التقييم التي تستخدم في عمليات التقييم في الأسواق الحقيقة على أرض الواقع، كما يقدم موضوع المعلومات المرجعية وكتابة التقارير المعرفة اللازمة لمصادر المعلومات في مهنة وعملية التقييم وطرق كتابة التقارير الفعالة.// انتهى //12:06ت م0046

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