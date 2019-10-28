السعودية اليوم / وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد يزور الجامعة الإسلامية والجامعة الوطنية بالمالديف



ماليه 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واس

زار وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون الدعوة والإرشاد الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيل، والوفد المرافق له، أمس، جامعة المالديف الوطنية، وجامعة المالديف الإسلامية، وذلك في إطار زيارته الحالية لجمهورية المالديف للمشاركة في فعاليات الدورات العلمية والتدريبية "رحمة واعتدال" التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية بالمالديف؛ لتأهيل وتدريب الأئمة والخطباء والدعاة.

واستهلت الزيارة بالوقوف على مرافق الجامعات، ولقاء أعضاء هيئة التدريس، والتعرف على الخدمات التي تقدمها، والبرامج التي تنفذها.

ونوه العقيل بما تقدمه الجامعات من أعمال وخدمات لخدمة الإسلام والمسلمين.

// انتهى //

11:36ت م

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