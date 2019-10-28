السعودية اليوم / "إعداد وتأهيل الخريجات لسوق العمل" .. ورشة عمل بالكلية الجامعية بالعارضة



العارضة 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واس

نظمت وحدة الخريجات بالكلية الجامعية بالعارضة التابعة لجامعة جازان اليوم، ورشة عمل بعنوان "إعداد وتأهيل الخريجات لسوق العمل" وذلك بمقر الكلية.

وتناولت الورشة التي قدمها عضو هيئة التدريس عبدالوهاب بن محمد، عدة محاور منها، توضيح الطرق الفاعلة للبحث عن الوظيفة، والفرق بين استراتيجيات الماضي والحاضر في الحصول على الوظيفة، وكيفية استخدام بعض برامج التقنيات الحديثة بشكل فاعل في المجال الوظيفي.

وهدفت الورشة إلى صقل مهارات الخريجات في المجال الوظيفي، وتوجيههن وفق إطار مهني مقنن، تحقيقاً لأهداف الجامعة لتمكين الكوادر الوطنية المؤهلة بما يتفق مع رؤية المملكة 2030.

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11:00ت م

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