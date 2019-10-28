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توقيف 3 سعوديين اعتدوا على عسكري بمنفذ السالمي بالكويت
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوقفت عناصر الأمن في منفذ السالمي شابين وحدثاً سعوديين، لتعديهم بالطعن بآلة حادة على عسكري بأمن المنفذ، واقتادوهم إلى مخفر الشرطة.
وكان خلاف قد نشب بين المتهمين وأعمارهم (19، 17، 16) وأحد عساكر المنفذ أثناء استكمال إجراءات دخولهم إلى الكويت، تطور إلى اشتباك واعتداء بالضرب، وأخرج أحدهم آلة ووجه طعنة للعسكري، مسبباً له جرحاً في يده، وفقا لصحيفة “الرأي” الكويتية.
وبحسب الصحيفة حاول المتهمون الهرب، إلا أن عناصر الأمن تمكنت من السيطرة عليهم وإحالتهم إلى مخفر شرطة تيماء، بتهمة الاعتداء على موظف عام أثناء أدائه واجبه.
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