- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم وفد الشورى يلتقي مسؤولين ألمان في برلين.. علاقات تمتد لـ90 عاماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وفد الشورى يلتقي مسؤولين ألمان في برلين.. علاقات تمتد لـ90 عاماً
جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
متابعات الخليج 365 - الرياض
بدأ وفد مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الألمانية برئاسة الدكتور عبد المحسن آل الشيخ زيارة رسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية.
فقد اجتمع وفد مجلس الشورى أمس في العاصمة برلين برئيس مجموعة الصداقة مع الدول العربية في البرلمان الألماني مايكل هينرش، حيث أكد وفد مجلس الشورى على عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين والتي تمتد لأكثر من ٩٠ عاماً، وما تمتاز به من شراكة قوية وبعد تاريخي.
كما جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه عبّر السفير بوزارة الخارجية الألمانية جورجين هاردت عن إدانة بلاده للهجوم الإرهابي الذي استهدف منشآت النفط في بقيق وخريص.
جاء ذلك خلال استقباله وفد مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الألمانية برئاسة الدكتور عبد المحسن آل الشيخ.
وشدد السفير بوزارة الخارجية الألمانية على حرص ألمانيا على تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان إمدادات الطاقة العالمية مؤكداً أهمية أمن واستقرار المملكة.
من جانب آخر اجتمع وفد مجلس الشورى بعدد من أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مقر البرلمان الألماني في برلين أمس.
وتم خلال الاجتماع بحث التعاون الثنائي في عدد المجالات وخاصة المجال البرلماني، كما ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الصعد .
وضم وفد مجلس الشورى أعضاء المجلس الدكتورة. أمل الشامان، والدكتور ثامر البراك، والأستاذ خليفة الدوسري، واللواء. عبدالله السعدون، والدكتورة فوزية أبالخيل.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد الشورى يلتقي مسؤولين ألمان في برلين.. علاقات تمتد لـ90 عاماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.