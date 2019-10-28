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بالفيديو.. شبكة طرق حديثة بالمنطقة الشرقية
متابعات الخليج 365 - الخبر
نشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية، مقطع فيديو يظهر الشبكة التي أنشأتها أمانة المنطقة الشرقية من الطرق والجسور الحديثة لتسهم في انسيابية الحركة المرورية.
الفيديو يظهر انسيابية الحركة وحمل عنوان “الخبر – تقاطع طريق خادم الحرمين الشريفين مع طريق الملك فهد”، وهو ما لاقى تجاوباً كبيراً من المهتمين بالحركة على الطريقين.
وفي طلب فريد من نوعه، ناشد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي، الجميع بتقديم المقترحات والآراء حول تطوير العمل البلدي بما يخص الاشتراطات الفنية ومتطلبات افتتاح المطاعم والمدارس والأنشطة التجارية.
وكتب الدكتور القصبي تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر” قال فيها: “مقترحاتكم وآراؤكم هي من يقودنا للتطوير، وهي سبيلنا لمواصلة تحسين الإجراءات البلدية، أدعو الجميع للتواصل معنا عبر هذا الرابط: (هنا) للاطلاع على الاشتراطات الفنية، لمتطلبات افتتاح المطاعم والمدارس وغيرها من الأنشطة التجارية. مع الشكر لكريم تفاعلكم وملاحظاتكم”.
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