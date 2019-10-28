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2019-10-28 تقنية البنات بجازان تدشن أول فرقة كشفية نسائية بالمنطقة متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أعلنت الكلية التقنية للبنات بجازان أمس ، تدشين أول فرقة كشافة نسائية بالمنطقة ، وذلك ضمن مبادرات الكلية ، وتعزيز الانتماء الوطني وتنمية روح القيادة وتحمل المسؤولية ، وترسيخ القيم والاتجاهات الايجابية ، وتقديم الخدمات التطوعية المجتمعية .

وأقيم حفل بهذه المناسبة ، تضمن كلمة لعميدة الكلية نهى الحمزي ، عبرت فيها عن فخرها واعتزازها بهذه الخطوة ، حاثة عضوات الفريق الكشفي إلى التحلي بالأخلاق الفاضلة والتعامل الحسن ومثالاً يحتذى فيه للرقي والتطور والعطاء .

كما اشتملت فقرات الحفل استعراض مبادئ وأهداف ووسائل الحركة الكشفية لـ ١٧ مرشدة من المتدربات ، تم اختيارهن وفق شروط ومعايير جمعية الكشافة السعودية.

وقلدت في ختام الحفل القائدة الكشفية آمنه الحازمي الشارة الخشبية بعد اجتيازها للدراسة الأولية.







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