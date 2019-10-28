خادم الحرمين الشريفين : يدعو لصلاة الاستسقاء بجميع أنحاء المملكة

دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى إقامة صلاة الاستسقاء بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية للعمل بسنة سيد الخلق نبي الله محمد صلي الله علية وسلم عند إستقبال فصول الشتاء وندرة سقوط الأمطار وحفاف الأرض، حيث دعا خادم الحرمين الشريفين بالبيان الصادر عن الديوان الملكي اليوم حيث أحث الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده، والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو، كما أكد خاد الحرمين على العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث حدد البيان الصادر عن الديوان الملكي السعودي ان صلاة الاستسقاء سوف تقام يوم الخميس القادم الموافق 31 أكتوبر 2019 ، الثالث من شهر ربيع الأول للعام الهجري 1441.

صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة عن سيدنا محمد صلي الله علية وسلم:

تعد صلاة الاستسقاء من السنن المؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤديها الرجال والنساء جميعاً عند حاجتهم للماء، ويسن فيها الجماعة، إلا أنها تصح من المنفرد كذلك، كما يسن لها أن تؤدى في الصحراء، ويصح أداؤها في المسجد أيضاً، إلا أنها إن أقيمت في جماعة في الصحراء كان ذلك أكمل فيها، وأبلغ في الخشوع والخضوع، كما يكون في ذلك تواضع أكبر لله تعالى، ويجوز أداء صلاة الاستسقاء في أي وقت من الأوقات، عدا الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، وأفضل وقتها بعد طلوع الشمس بمقدار رمحٍ، أي بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريباً، إلى حين زوال الشمس.

كيفية صلاة الاستسقاء:

صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد، يصلي ركعتين يكبر في الأولى سبعًا وفي الآخرة خمسًا، يكبر تكبيرة الإحرام وستًا بعدها، ثم يستفتح، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر معها، ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم إلى الثانية فيصليها مثل صلاة العيد، يكبر خمس تكبيرات إذا اعتدل ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر معها، ثم يقرأ التحيات ويصلي على النبي، ثم يدعو ثم يسلم، مثل صلاة العيد، النبي صلاها كما كان يصلي في العيد عليه الصلاة والسلام، بعد الإنتهاء من الصلاة يلقي الأمام خطبة يعظ الناس فيها ويحذرهم من المعاصي، وأكل أموال الناس بالباطل والظلم، وأسباب حبس المطر، ثم الدعاء على سنة نبينا محمد صلي الله علية وسلم

*اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا.

*اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا هنيئًا مريئًا غدقًا مجلًا سحًا طبقًا عامًا نافعًا غير ضار، تحيي به البلاد وتغيث به العباد وتجعله يا رب بلاغًا للحاضر والباد.

* اللهم أنبت لنا الزرع، وأدر لنا الضرع، واسقنا من بركاتك.