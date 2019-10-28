شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء 39 شخصاً واختناق امرأتين بحريق شقة في المدينة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)
شب حريق أمس (الأحد) داخل شقة في إحدى العمائر السكنية على شارع الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة.
وأوضح المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني، أن الحريق اقتصر على المطبخ داخل البدروم لعمارة سكنية، حيث تمت السيطرة عليه وإخماده من خلال الدفاع المدني.
وأضاف: تم إخلاء 39 شخصاً من العمارة، وتقديم الإسعافات الأولية لحالتي اختناق امرأتين في الموقع وحالتهما مستقرة.
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