السعودية | رسام سعودي يحول البيوت المهجورة إلى لوحات فنية

شكرا لقرائتكم رسام سعودي يحول البيوت المهجورة إلى لوحات فنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استطاع فنان سعودي أن ينقل هوايته في الرسم على الورق، إلى محيط الجدران الواسعة، ليبدع في تشاكيل رسوماته، ويحول حوائط جدران المباني القديمة والمهجورة إلى لوحات فنية، ومحطةً للذائقة الفنية المميزة ذات البعد التأثيري.

الفنان الذي بدأ في رسم الجداريات منذ 5 سنوات، اشتهرت باسم "كلاخ" نسبة إلى قريته الواقعة جنوب محافظة الطائف، تحدث لـ "العربية.نت" بقوله: "كانت بداياتي عبارة عن رسومات للشخصية الكرتونية الشهيرة اسبانج بوب، بعدها انتقلت إلى عالم الجداريات والدخول في فضاءات الرسم على مساحات واسعة، بعد أن تعلمت أبجديات هذا الفن، خلال تتبع ومشاهدة مشاهير الفن الغرافيتي".

وأضاف: "تواصلت مع مشاهير هذا الفن، والتعرف عليهم، وسؤالهم عن كل ما كنت أحتاجه، وأهم تفاصيل الفن الغرافيتي، ومنهم دانتي وروني وترانز، واستطعت خلال هذه الفترة من رسم 170 لوحة فنية على جدران المباني القديمة في الطائف، وعدد من المواقع في تبوك والرياض وأبها، كما سأقوم بجولة على مدن السعودية، لأختار شخصيات معينة وأقوم برسمها".

"كلاخ" شارك في مسابقة تحدي الترفيه، وحاز على المركز الثالث، ويطمح إلى التميز والوصول لتحقيق حلمه، لتكون له مدينة من لوحاته يقوم برسم الصور عليها.