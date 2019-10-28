، "شاومي" تجهّز "الهاتف المفاجأة" الأول من نوعه ،

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كشفت تقارير صحفية، أن شركة "شاومي" الصينية الرائدة تجهّز ما وُصف بـ"الهاتف المفاجأة"، والذي سيكون الأول من نوعه.
وأوضح تقرير نشره موقع "فرست بوست" أن "شاومي" تجهّز لتطلق هاتفها الجديد "مي سي سي 9"، والذي سيكون أول هاتف مزود بكاميرا تبلغ تقنيتها 108 ميجابيكسل.
ومن المتوقع أن تكشف الشركة الصينية الرائدة رسميًّا، النقاب عن هاتفها الجديد مساء اليوم.
وسيتم تزويد هاتف "شاومي مي سي سي 9" بمعالج من إنتاج شركة "كوالكوم" الأمريكية من نوع "سنابدراجون 730 جي"، بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعتيْ 6 أو 8 جيجابايت، وسعتيْ تخزين 128 أو 256 جيجابايت.
وسيتم دعمه أيضاً بشاشة لمسية من نوع "سوبر أموليد" بقياس 6.4 بوصة مدعومة بطبقة حماية "جوريلا جلاس"، وببطارية 4000 ميللي أمبير في الساعة، وتقنية الشحن اللاسلكي السريع.
أما بالنسبة للكاميرات الخلفية؛ فستأتي بدقة 108 ميجابيكسل، وأخرى بدقة 13 ميجابيكسل، وثالثة بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية 32 ميجابيكسل.شاومي الهاتف المفاجأة
"شاومي" تجهّز "الهاتف المفاجأة" الأول من نوعهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-28
كشفت تقارير صحفية، أن شركة "شاومي" الصينية الرائدة تجهّز ما وُصف بـ"الهاتف المفاجأة"، والذي سيكون الأول من نوعه.
وأوضح تقرير نشره موقع "فرست بوست" أن "شاومي" تجهّز لتطلق هاتفها الجديد "مي سي سي 9"، والذي سيكون أول هاتف مزود بكاميرا تبلغ تقنيتها 108 ميجابيكسل.
ومن المتوقع أن تكشف الشركة الصينية الرائدة رسميًّا، النقاب عن هاتفها الجديد مساء اليوم.
وسيتم تزويد هاتف "شاومي مي سي سي 9" بمعالج من إنتاج شركة "كوالكوم" الأمريكية من نوع "سنابدراجون 730 جي"، بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعتيْ 6 أو 8 جيجابايت، وسعتيْ تخزين 128 أو 256 جيجابايت.
وسيتم دعمه أيضاً بشاشة لمسية من نوع "سوبر أموليد" بقياس 6.4 بوصة مدعومة بطبقة حماية "جوريلا جلاس"، وببطارية 4000 ميللي أمبير في الساعة، وتقنية الشحن اللاسلكي السريع.
أما بالنسبة للكاميرات الخلفية؛ فستأتي بدقة 108 ميجابيكسل، وأخرى بدقة 13 ميجابيكسل، وثالثة بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية 32 ميجابيكسل.
28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
09:56 AM
سيتم الكشف عنه رسميًّا مساء اليوم
كشفت تقارير صحفية، أن شركة "شاومي" الصينية الرائدة تجهّز ما وُصف بـ"الهاتف المفاجأة"، والذي سيكون الأول من نوعه.
وأوضح تقرير نشره موقع "فرست بوست" أن "شاومي" تجهّز لتطلق هاتفها الجديد "مي سي سي 9"، والذي سيكون أول هاتف مزود بكاميرا تبلغ تقنيتها 108 ميجابيكسل.
ومن المتوقع أن تكشف الشركة الصينية الرائدة رسميًّا، النقاب عن هاتفها الجديد مساء اليوم.
وسيتم تزويد هاتف "شاومي مي سي سي 9" بمعالج من إنتاج شركة "كوالكوم" الأمريكية من نوع "سنابدراجون 730 جي"، بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعتيْ 6 أو 8 جيجابايت، وسعتيْ تخزين 128 أو 256 جيجابايت.
وسيتم دعمه أيضاً بشاشة لمسية من نوع "سوبر أموليد" بقياس 6.4 بوصة مدعومة بطبقة حماية "جوريلا جلاس"، وببطارية 4000 ميللي أمبير في الساعة، وتقنية الشحن اللاسلكي السريع.
أما بالنسبة للكاميرات الخلفية؛ فستأتي بدقة 108 ميجابيكسل، وأخرى بدقة 13 ميجابيكسل، وثالثة بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية 32 ميجابيكسل.
، "شاومي" تجهّز "الهاتف المفاجأة" الأول من نوعه ،
المصدر : الخليج 365
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