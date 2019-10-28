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17 تطبيقًا خبيثًا على هواتف أيفون يجب حذفها فورًا

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محمد بن مسعود - الدمام - "أبل" استجابت وأزالت 15 منها وبقي تطبيقان للتحقق

اكتشفت شركة Wandera لأمن الأجهزة المحمولة، 17 تطبيقًا خبيثًا على هواتف أيفون.

وأبلغت شركة أبل على الفور بهذه لتطبيقات لحماية متجرها، واستجابت أبل بالفعل، وقامت بإزالة 15 من التطبيقات الـ17 المُبلَغ عنها؛ بينما لا تزال تُحقق في التطبيقين المتبقييْن.

وعرض موقع Timesofindia -وفق ما نقله اليوم موقع اليوم السابع المصري- قائمة بهذه التطبيقات؛ حتى يتمكن المستخدمون من معرفتها وحذفها على الفور.

My Train Info – IRCTC & PNR

RTO Vehicle Information

EMI Calculator & Loan Planner

File Manager – Documents

Smart GPS Speedometer

CrickOne – Live Cricket Scores

Daily Fitness – Yoga Poses

FM Radio – Internet Radio

Around Me Place Finder

Easy Contacts Backup Manager

Ramadan Times 2019

Restaurant Finder – Find Food

BMI Calculator – BMR Calc

Dual Accounts

Video Editor – Mute Video

Islamic World – Qiblaتطبيقات أبل

17 تطبيقًا خبيثًا على هواتف أيفون يجب حذفها فورًا

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-28

اكتشفت شركة Wandera لأمن الأجهزة المحمولة، 17 تطبيقًا خبيثًا على هواتف أيفون.

وأبلغت شركة أبل على الفور بهذه لتطبيقات لحماية متجرها، واستجابت أبل بالفعل، وقامت بإزالة 15 من التطبيقات الـ17 المُبلَغ عنها؛ بينما لا تزال تُحقق في التطبيقين المتبقييْن.

وعرض موقع Timesofindia -وفق ما نقله اليوم موقع اليوم السابع المصري- قائمة بهذه التطبيقات؛ حتى يتمكن المستخدمون من معرفتها وحذفها على الفور.

My Train Info – IRCTC & PNR

RTO Vehicle Information

EMI Calculator & Loan Planner

File Manager – Documents

Smart GPS Speedometer

CrickOne – Live Cricket Scores

Daily Fitness – Yoga Poses

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FM Radio – Internet Radio

Around Me Place Finder

Easy Contacts Backup Manager

Ramadan Times 2019

Restaurant Finder – Find Food

BMI Calculator – BMR Calc

Dual Accounts

Video Editor – Mute Video

Islamic World – Qibla

28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441

09:19 AM

"أبل" استجابت وأزالت 15 منها وبقي تطبيقان للتحقق

اكتشفت شركة Wandera لأمن الأجهزة المحمولة، 17 تطبيقًا خبيثًا على هواتف أيفون.

وأبلغت شركة أبل على الفور بهذه لتطبيقات لحماية متجرها، واستجابت أبل بالفعل، وقامت بإزالة 15 من التطبيقات الـ17 المُبلَغ عنها؛ بينما لا تزال تُحقق في التطبيقين المتبقييْن.

وعرض موقع Timesofindia -وفق ما نقله اليوم موقع اليوم السابع المصري- قائمة بهذه التطبيقات؛ حتى يتمكن المستخدمون من معرفتها وحذفها على الفور.

My Train Info – IRCTC & PNR

RTO Vehicle Information

EMI Calculator & Loan Planner

File Manager – Documents

Smart GPS Speedometer

CrickOne – Live Cricket Scores

Daily Fitness – Yoga Poses

FM Radio – Internet Radio

Around Me Place Finder

Easy Contacts Backup Manager

Ramadan Times 2019

Restaurant Finder – Find Food

BMI Calculator – BMR Calc

Dual Accounts

Video Editor – Mute Video

Islamic World – Qibla

، 17 تطبيقًا خبيثًا على هواتف أيفون يجب حذفها فورًا ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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