، 17 تطبيقًا خبيثًا على هواتف أيفون يجب حذفها فورًا ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
اكتشفت شركة Wandera لأمن الأجهزة المحمولة، 17 تطبيقًا خبيثًا على هواتف أيفون.
وأبلغت شركة أبل على الفور بهذه لتطبيقات لحماية متجرها، واستجابت أبل بالفعل، وقامت بإزالة 15 من التطبيقات الـ17 المُبلَغ عنها؛ بينما لا تزال تُحقق في التطبيقين المتبقييْن.
وعرض موقع Timesofindia -وفق ما نقله اليوم موقع اليوم السابع المصري- قائمة بهذه التطبيقات؛ حتى يتمكن المستخدمون من معرفتها وحذفها على الفور.
My Train Info – IRCTC & PNR
RTO Vehicle Information
EMI Calculator & Loan Planner
File Manager – Documents
Smart GPS Speedometer
CrickOne – Live Cricket Scores
Daily Fitness – Yoga Poses
FM Radio – Internet Radio
Around Me Place Finder
Easy Contacts Backup Manager
Ramadan Times 2019
Restaurant Finder – Find Food
BMI Calculator – BMR Calc
Dual Accounts
Video Editor – Mute Video
Islamic World – Qiblaتطبيقات أبل
17 تطبيقًا خبيثًا على هواتف أيفون يجب حذفها فورًاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-28
اكتشفت شركة Wandera لأمن الأجهزة المحمولة، 17 تطبيقًا خبيثًا على هواتف أيفون.
وأبلغت شركة أبل على الفور بهذه لتطبيقات لحماية متجرها، واستجابت أبل بالفعل، وقامت بإزالة 15 من التطبيقات الـ17 المُبلَغ عنها؛ بينما لا تزال تُحقق في التطبيقين المتبقييْن.
وعرض موقع Timesofindia -وفق ما نقله اليوم موقع اليوم السابع المصري- قائمة بهذه التطبيقات؛ حتى يتمكن المستخدمون من معرفتها وحذفها على الفور.
My Train Info – IRCTC & PNR
RTO Vehicle Information
EMI Calculator & Loan Planner
File Manager – Documents
Smart GPS Speedometer
CrickOne – Live Cricket Scores
Daily Fitness – Yoga Poses
FM Radio – Internet Radio
Around Me Place Finder
Easy Contacts Backup Manager
Ramadan Times 2019
Restaurant Finder – Find Food
BMI Calculator – BMR Calc
Dual Accounts
Video Editor – Mute Video
Islamic World – Qibla
28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
09:19 AM
"أبل" استجابت وأزالت 15 منها وبقي تطبيقان للتحقق
اكتشفت شركة Wandera لأمن الأجهزة المحمولة، 17 تطبيقًا خبيثًا على هواتف أيفون.
وأبلغت شركة أبل على الفور بهذه لتطبيقات لحماية متجرها، واستجابت أبل بالفعل، وقامت بإزالة 15 من التطبيقات الـ17 المُبلَغ عنها؛ بينما لا تزال تُحقق في التطبيقين المتبقييْن.
وعرض موقع Timesofindia -وفق ما نقله اليوم موقع اليوم السابع المصري- قائمة بهذه التطبيقات؛ حتى يتمكن المستخدمون من معرفتها وحذفها على الفور.
My Train Info – IRCTC & PNR
RTO Vehicle Information
EMI Calculator & Loan Planner
File Manager – Documents
Smart GPS Speedometer
CrickOne – Live Cricket Scores
Daily Fitness – Yoga Poses
FM Radio – Internet Radio
Around Me Place Finder
Easy Contacts Backup Manager
Ramadan Times 2019
Restaurant Finder – Find Food
BMI Calculator – BMR Calc
Dual Accounts
Video Editor – Mute Video
Islamic World – Qibla
، 17 تطبيقًا خبيثًا على هواتف أيفون يجب حذفها فورًا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر 17 تطبيقًا خبيثًا على هواتف أيفون يجب حذفها فورًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.