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حذّر "مدني الشرقية" من أمطار غزيرة وبَرَد على ٥ محافظات بالمنطقة تستمر حتى الثامنة من مساء اليوم.
تفصيلاً، صرّح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني؛ بأنه بناءً على ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من تنبيهٍ متقدّم يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البَرَد وشبه انعدامٍ في الرؤية على كل من محافظات: الجبيل والخفجي وحفر الباطن والنعيرية والقرية العليا، وذلك من الساعة ١٢:٠٠ من مساء اليوم الإثنين تاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٩ هـ حتى الساعة ٨ مساءً، يجب أخذ الحيطة والحذر وعدم النزول إلى بطون الأودية ومجاري السيول والابتعاد عن تجمعات المياه؛ سائلاً المولى -عزّ وجلّ- أن يجعلها أمطار خير وبركة.أمطار أمطار غزيرة مدني الشرقية
28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441 11:12 AM
الشهراني: تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتستمر حتى الثامنة مساء اليوم
حذّر "مدني الشرقية" من أمطار غزيرة وبَرَد على ٥ محافظات بالمنطقة تستمر حتى الثامنة من مساء اليوم.
تفصيلاً، صرّح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني؛ بأنه بناءً على ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من تنبيهٍ متقدّم يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البَرَد وشبه انعدامٍ في الرؤية على كل من محافظات: الجبيل والخفجي وحفر الباطن والنعيرية والقرية العليا، وذلك من الساعة ١٢:٠٠ من مساء اليوم الإثنين تاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٩ هـ حتى الساعة ٨ مساءً، يجب أخذ الحيطة والحذر وعدم النزول إلى بطون الأودية ومجاري السيول والابتعاد عن تجمعات المياه؛ سائلاً المولى -عزّ وجلّ- أن يجعلها أمطار خير وبركة.
، بينها الحفر .. تحذيرات من أمطار غزيرة وبَرَد على ٥ محافظات بـ "الشرقية" ،
المصدر : الخليج 365
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