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لَقِيَ رئيس كتابة عدل محافظة الليث، سعود العتيبي، مصرعه، صباح اليوم؛ إثر حادث مروري وقع على طريق "جدة- الليث".
وفي التفاصيل، كان رئيس كتابة عدل الليث، في طريقه إلى عمله صباح اليوم؛ حيث تَعَرّض لحادث مروري مروّع، نتج عنه وفاته على الفور.
وبحسب المعلومات؛ فإن أسباب الحادث هو أن "سيارة من نوع دينا" اعترضت الفقيد، بالتحديد قُرب منطقة الغالة، حيث كان ينوي سائقها الدخول عبر الطريق السريع إلى الغالة؛ مما نتج عنه اصطدام بين المركبتين، ووفاة رئيس كتابة العدل.
وباشرت الجهات المختصة الحادث، فور تلقيها البلاغ؛ فيما تم نقل الجثمان إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الليث العام؛ تمهيدًا لاستكمال إجراءات الدفن.رئيس كتابة عدل الليث حادث مروري الليث
28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441 11:03 AM
مركبة "دينا" اعترضت سيارته قُرب منطقة الغالة فوقع بينهما تصادم
لَقِيَ رئيس كتابة عدل محافظة الليث، سعود العتيبي، مصرعه، صباح اليوم؛ إثر حادث مروري وقع على طريق "جدة- الليث".
وفي التفاصيل، كان رئيس كتابة عدل الليث، في طريقه إلى عمله صباح اليوم؛ حيث تَعَرّض لحادث مروري مروّع، نتج عنه وفاته على الفور.
وبحسب المعلومات؛ فإن أسباب الحادث هو أن "سيارة من نوع دينا" اعترضت الفقيد، بالتحديد قُرب منطقة الغالة، حيث كان ينوي سائقها الدخول عبر الطريق السريع إلى الغالة؛ مما نتج عنه اصطدام بين المركبتين، ووفاة رئيس كتابة العدل.
وباشرت الجهات المختصة الحادث، فور تلقيها البلاغ؛ فيما تم نقل الجثمان إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الليث العام؛ تمهيدًا لاستكمال إجراءات الدفن.
، كان متوجهًا لعمله.. وفاة رئيس كتابة عدل الليث في حادث مروري ،
المصدر : الخليج 365
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