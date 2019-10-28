تعليق الدراسة اليوم بعدد من المؤسسات التعليمية بحفر الباطن بسبب الأحوال الجوية

أعلنت جهات تعليمية في محافظة حفر الباطن تعليق الدراسة اليوم (الإثنين)، بسبب تأثر الخدمات فيها ومبانيها بالتغيرات الجوية. وقررت جامعة حفر الباطن تعليق الدراسة للطالبات في مجمع الياسمين الذي يضم عدة كليات؛ جراء تضرر أجزاء من المجمع بالعاصفة المطرية.

فيما أعلنت الكلية التقنية للبنين بالمحافظة تعليق الدراسة أيضاً؛ بسبب انقطاع التيار الكهربائي نتيجة للتغيرات الجوية وحفاظاً على سلامة الطلاب.

بدورها دفعت أمانة المحافظة بثلاث فرق مجهزة بالمعدات اللازمة؛ للتعامل مع الحالات الطارئة وكميات المياه والرمال المتجمعة والمنقولة مع الأمطار.

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